من بينهم خامنئي: البيت الأبيض يكشف حصيلة القيادات الايرانية التي قام بتصفيتها..#خبر_عاجل

أكد البيت الأبيض أن العمليات العسكرية الأميركية في إيران حققت نتائج كبيرة، مشيراً إلى أن الحملة الجارية ألحقت خسائر كبيرة بالقيادة الإيرانية وبقدراتها العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي، إن العمليات الأميركية في إيران “ناجحة للغاية”، مضيفة أن الضربات أدت إلى مقتل 49 قيادياً إيرانياً رفيع المستوى، بينهم المرشد الإيراني، علي خامنئي.

كذلك ذكرت أن معرفة مكان المرشد لعب دوراً في توقيت العملية، مشيرة إلى أن بلادها تتوقع من حلفائها المساعدة في عودة مواطنيها إلى بلدهم.

إيران لم تكن راغبة في الاتفاق

وأضافت ليفيت أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لن يسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها العسكرية أو تشكيل تهديد جديد للولايات المتحدة.

وأوضحت أن المفاوضين الأميركيين خلصوا إلى أن إيران لم تكن راغبة في التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن طهران رفضت جميع العروض الأميركية المتعلقة ببرنامجها النووي.

ترامب توقع هجوماً استباقياً

وقالت إن إيران رفضت التخلي عن تخصيب اليورانيوم أو الموافقة على مسار سلام، معتبرة أن النظام الإيراني لم يكن مهتماً بالتوصل إلى تسوية، لأنه كان يسعى إلى تطوير سلاح نووي.

وأكدت المتحدثة أن العملية العسكرية التي أُطلق عليها اسم “الغضب الملحمي” أدت إلى إنهاء التهديدات التي كانت تشكلها إيران ضد الشعب الأميركي، لافتة إلى أن ترامب كان يتوقع هجوماً إيرانياً استباقياً.

