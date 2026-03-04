عاجل/ مستشار خامنئي يفجرها: “لن نفاوض واشنطن ومستعدون لاستمرار الحرب”..

نفوق حواليْ 40 نعجة بهذه الجهة بسبب خطأ في استعمال وصفة طبيّة بيطريّة..ما القصة..؟!

سفارة تونس بمسقط توجه نداء عاجل للجالية التونسية..

حجز أكثر من 50 ألف لتر من المياه المعدنية داخل مخزن عشوائي بهذه الجهة..

الأمن العراقي يعلن إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار بغداد..#خبر_عاجل

2026/03/04 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن مصدر أمني عراقي أن القوات العراقية أسقطت مساء اليوم طائرة مسيّرة حاولت استهداف قاعدة فيكتوريا الواقعة ضمن محيط مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر إن منظومات الدفاع تصدت للطائرة قبل وصولها إلى هدفها ما حال دون وقوع أضرار مادية.. مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

ومن جهة أخرى، أعلن مصدر أمني بدء الأجهزة الأمنية بإجراءات فتح المنطقة الخضراء، التي تضم عددا من المباني الحكومية، وسفارات عدد من الدول من بينها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت السلطات قد شددت من الإجراءات الأمنية عند المنطقة الخضراء، بعد بدء الحرب امريكا والكيان على إيران، وذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات شعبية تنديدا بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

 

 

وكالات

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn