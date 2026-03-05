عاجل/ ايران تستهدف ناقلة نفط أمريكية..

أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، بأنّ “القوات البحرية أصابت ناقلة نفط أمريكية في شمال الخليج وهي تحترق حاليا”، مضيفاً أنه “طبقا للقوانين الدولية فإن المرور والعبور من مضيق هرمز خلال زمن الحرب سيكون بيدنا”.

وفي وقت سابق، قامت الولايات المتّحدة الأمريكية بإغراق فرقاطة إيرانية قبالة السواحل الجنوبية لسريلانكا. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، إنّ “الولايات المتحدة الأمريكية ستندم أشد الندم على هجومها على الفرقاطة الإيرانيّة دينا التي كان على متنها نحو 130 بحارا”، مشيراً إلى أنّ “الفرقاطة دينا كانت ضيفة على البحرية الهندية وتعرضت لهجوم أمريكي في المياه الدولية”.