أسعار اللحوم الحمراء تتجاوز الـ60 دينارا..!

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الخميس 05 مارس 2026، أن المنظمة تلقت عبر تطبيقة “قفّتي” عديد الإشعارات بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت الـ60 دينارا.

ودعا الرياحي، في تصريح للاذاعة الوطنية إلى مقاطعة كل المواد التي تشهد أسعارها ارتفاعا مقارنة بالأسعار المتداولة.

واعتبر لطفي الرياحي، أن المُقاطعة تمثل أفضل سلاح لمُحاربة غلاء الأسعار.

من جهة أخرى، عبر الرياحي عن استغرابه من ارتفاع أسعار الفواكه الجافة المُنتجة محليا رغم أن تونس حققت الاكتفاء الذاتي منها على غرار اللوز.