فاجعة/ جريمة مروعة.. أم تنهي حياة رضيعتها حرقاً..

في واقعة مأساوية، شهدت قرية المناجاة الكبرى بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية شمال مصر، جريمة بشعة إثر إقدام أم على التخلص من طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر أربعة أشهر فقط بطريقة وحشية.

حيث قامت الأم بإلقاء رضيعتها داخل كومة قمامة وإشعال النار بها، ما أسفر عن تفحم الجثمان بالكامل في مشهد صادم.

بدأت الواقعة حين تلقت مديرية أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على جثة طفلة متفحمة، وذلك إثر حريق نشب في كمية من القمامة أمام أحد المنازل بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكشف ظروف وقوعه.

وكشفت التحريات الأمنية أن الطفلة الضحية تدعى نورهان، وأن مرتكبة الواقعة هي والدتها وتبلغ من العمر 31 عاماً، وتعمل ربة منزل.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة قامت بإشعال النار في القمامة أولاً، قبل أن تلقي طفلتها داخل النيران، لتلفظ الصغيرة أنفاسها الأخيرة وتفقد حياتها قبل أن تبدأ.

وخلال سؤال أقارب المتهمة، أفادوا بأن الأم تعاني من اضطرابات نفسية وتتلقى العلاج لدى أحد أطباء المخ والأعصاب، مشيرين إلى أن هذه الحالة الصحية قد تكون أحد العوامل التي ساهمت في ارتكاب الواقعة.

كما أكد الأقارب أن المتهمة كانت تخضع لمتابعة طبية منتظمة قبل وقوع الحادثة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق .

“العربية.نت “