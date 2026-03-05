باجة: رفع 351 مخالفة اقتصادية خلال 14 يوما من شهر رمضان

طقس اليوم..أمطار متفرقة ورعدية بهذه المناطق..

2026/03/05

تم خلال ال14 يوما الاولى من شهر رمضان الجاري رفع 351 مخالفة اقتصادية بولاية باجة، بعد قيام 98 فريقا للمراقبة المشتركة ب1680 زيارة لمختلف الأسواق والمحلات المفتوحة للعموم بكل معتمديات الجهة، وذلك حسب اخر تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتجارة اطلعت عليه صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

واسفرت عمليات المراقبة عن حجز 67 قنطارا من الفارينة المدعمة والف كيلوغرام من السكر المدعم و432 لترا من الزيت و30 طنا من مادة الامونيتر المستعمل في القطاع الفلاحي إضافة الى كميات من الحليب والدجاج .

وبين التقرير ان اغلب المخالفات التي تم تسجيلها تتعلق بالمواد الغذائية العامة (161 مخالفة ) تليها مواد الخضر والغلال (101 مخالفة) ثم قطاع الدواجن (25 مخالفة) فقطاع المخابز (17 مخالفة) والحلويات والاجبان التقليدية (16 مخالفة)، كما تم تسجيل عدد من المخالفات في قطاع التبغ واللحوم الحمراء والاسماك والاعلاف.

وتهمّ المخالفات المرفوعة خاصّة البيع بأسعار غير قانونية وعدم الاستظهار بالفواتير او مسكها والبيع المشروط وعدم اشهار الأسعار واخفاء البضاعة والاخلال بتراتيب الدعم وعدم وسم الات الوزن.

