تركيز كاميرات مراقبة بالمفترقات الرئيسية ومداخل هذه الولاية..#خبر_عاجل

أعلنت بلدية سوسة، عن مواصلة تنفيذ برنامجها المتعلق بتركيز كاميرات مراقبة بالشوارع والمفترقات الرئيسية ومداخل المدن وإحداث شبكة ألياف بصرية خاصة بها وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية المعنية.

ويأتي هذا المشروع، في إطار رؤية متكاملة تضمن النجاعة في الاستغلال وحسن التصرف في التجهيزات الموضوعة على ذمة المجموعة الوطنية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة ودعم مجهودات الوحدات الامنية في الوقاية والتدخل السريع وتحسين التصرف في حركة المرور بالمفترقات الحيوية إلى جانب توفير بنية تحتية رقمية عصرية تضمن استقلالية ونجاعة المنظومة.

وأكدت البلدية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، التزامها بمواصلة تنفيذ هذا المشروع وفقا للمعايير الفنية المعتمدة وفي إطار احترام التراتيب الجاري بها العمل بما يخدم مصلحة المدينة ومتساكنيها ويدعم مسار التحول الرقمي بالجهة.

وكانت بلدية سوسة، قد قامت بتركيز 620 كاميرات مراقبة منها 120 في الشوارع والمفترقات والمنتزهات، وذلك وفق ما صرح به مدير إدارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال ببلدية سوسة علي القصيبي في شهر سبتمبر 2025، مشيرا إلى أن المشروع مازال متواصلا وأن البلدية تدرس كذلك امكانية تركيز كاميرات مراقبة في مداخل المدينة.