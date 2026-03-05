عاجل/ ناقلة غاز روسية تغير مسارها بعد تعرض سفينة مماثلة لهجوم قبالة سواحل ليبيا..

أظهرت بيانات تتبع ​السفن من مجموعة ​بورصات لندن اليوم ‌الخميس أن ناقلة ‌تحمل الغاز ‌الطبيعي المسال، من محطة (أركتيك إل.إن.جي 2) الروسية الخاضعة للعقوبات، ⁠غيرت مسارها من البحر المتوسط لتبحر حول أفريقيا بعد ​هجوم أغرق سفينة روسية مماثلة قبالة ⁠ليبيا هذا الأسبوع.

وأشارت البيانات إلى أن الناقلة (بوران) غيرت ⁠مسارها بعد إغراق (أركتيك ميتاغاز) أمس الأربعاء، وتبحر حاليا قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

وقالت روسيا إن أركتيك ميتاغاز تعرضت لهجوم من طائرات ​مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية أطلقت من ليبيا، ووصفته بأنه عمل ‌إرهابي. ولم تعلق أوكرانيا بعد على الواقعة.

وعادة ما تبحر ناقلات ⁠الغاز المحملة بشحنات من ‌أركتيك إل.إن.جي 2 عبر البحر المتوسط وقناة السويس لتسليم صادرات إلى الصين، أو تسلك طريق البحر الشمالي على طول الساحل القطبي الروسي في ‌فصل الصيف.