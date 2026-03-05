عاجل/ ناقلة غاز روسية تغير مسارها بعد تعرض سفينة مماثلة لهجوم قبالة سواحل ليبيا..

أظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن اليوم الخميس أن ناقلة تحمل الغاز الطبيعي المسال، من محطة (أركتيك إل.إن.جي 2) الروسية الخاضعة للعقوبات، غيرت مسارها من البحر المتوسط لتبحر حول أفريقيا بعد هجوم أغرق سفينة روسية مماثلة قبالة ليبيا هذا الأسبوع.
وأشارت البيانات إلى أن الناقلة (بوران) غيرت مسارها بعد إغراق (أركتيك ميتاغاز) أمس الأربعاء، وتبحر حاليا قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.
وقالت روسيا إن أركتيك ميتاغاز تعرضت لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية أطلقت من ليبيا، ووصفته بأنه عمل إرهابي. ولم تعلق أوكرانيا بعد على الواقعة.
وعادة ما تبحر ناقلات الغاز المحملة بشحنات من أركتيك إل.إن.جي 2 عبر البحر المتوسط وقناة السويس لتسليم صادرات إلى الصين، أو تسلك طريق البحر الشمالي على طول الساحل القطبي الروسي في فصل الصيف.