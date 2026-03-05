عاجل/ سفارة تونس بالبحرين توجه نداء هام للتونسيين..

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين، في بلاغ موجّه إلى أفراد الجالية التونسية المقيمين في البحرين، أن سفارة المملكة العربية السعودية في المنامة قامت بفتح “مكتب تأشيرات” بمجمع “دانة مول” (Dana Mall)، لتقديم خدمات التأشيرة لفائدة التونسيين، سواء المقيمين أو غير المقيمين من العالقين، بما يمكّنهم من المغادرة عبر جسر الملك فهد.

وأوضحت السفارة أن المكتب يستقبل طالبي التأشيرات من يوم الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً إلى الرابعة بعد الزوال.

وبيّنت أن هذه الخطوة تندرج في إطار دعم الجهود الرامية إلى تمكين التونسيين الراغبين في المغادرة من استكمال إجراءاتهم في أفضل الظروف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الإجراءات المعتمدة سابقاً لا تزال سارية المفعول، ولا سيما تلك المتعلقة بطلب الحصول على تأشيرة سياحية فورية بالنسبة للمقيمين، وتأشيرة عبور اضطرارية لغير المقيمين.

كما أشارت السفارة إلى أنها تواصل التنسيق مع السلطات السعودية المختصة، من خلال إحالة قائمات الراغبين في المغادرة من العالقين طالبي تأشيرة العبور الاضطرارية عبر جسر الملك فهد.