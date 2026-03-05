عاجل/ تقرير يكشف: حرب إيران قد تستمر الى هذه المدة..

بينما تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن حربهما على إيران التي بدأت السبت ستستمر لأسابيع، يبدو أن الصراع سيطول لأشهر عدة، حسب تقارير صحفية.

فقد كشف موقع صحيفة “بوليتيكو”، أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تتوقع أن يستمر الصراع مع إيران لأكثر من 100 يوم، وقد يمتد حتى شهر سبتمبر المقبل، وأخذت في حشد المزيد من الدعم الاستخباراتي العسكري لعملياتها المشتركة مع إسرائيل.

وبحسب إشعار حصلت عليه الصحيفة الأميركية، فقد طلبت القيادة المركزية الأميركية من البنتاغون إرسال المزيد من ضباط الاستخبارات العسكرية إلى مقرها في تامبا بولاية فلوريدا، لدعم العمليات الجوية لمدة لا تقل عن 100 يوم، وربما حتى سبتمبر.

وبحسب المصدر، تعد هذه المرة الأولى المعروفة التي تطلب فيها الإدارة تعزيزا إضافيا في مجال الاستخبارات لحرب إيران، وهو مؤشر على أن البنتاغون بدأ بالفعل في تخصيص تمويل لعمليات قد تمتد إلى ما بعد الجدول الزمني الأولي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحرب ومدته 4 أسابيع.