عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية المنتظرة: وزارة الفلاحة تحذر..

2026/03/05

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنّ الوضع الجوي سيتميّز بداية من آخر نهار اليوم الخميس 05 مارس 2026 بنزول أمطار متفرقة وأحيانًا رعدية بأغلب الجهات، تكون محليًا غزيرة خاصة بأقصى الجنوب والجنوب الغربي أثناء الليل، ثم تشمل مناطق الشمال يوم الجمعة 06 مارس 2026.

ومن المنتظر أن تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتراً مع تساقط البرد في بعض المناطق، إضافة إلى هبوب رياح قوية نسبيًا إلى قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.
و تبعًا للتوقعات الجوية المرتقبة دعت الوزارة الفلاحين والبحّارة إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواشي والمعدات الفلاحية ومزيد تثبيت البيوت المحمية والمنشآت الفلاحية.

