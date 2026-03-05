عاجل/ تنبيه للقاصدين شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة الليلة..

أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس العموم أنه سيتم، بداية من تاريخ 5 مارس، مراقبة مخالفات الوقوف على الطريق العام بشارع الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه من الساعة الثامنة ليلا (20:00) إلى غاية الساعة الواحدة صباحا (01:00) وذلك برفع السيارات المخالفة إلى مستودع الحجز البلدي

وذكرت البلدية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يندرج في إطار السعي لتسهيل حركة المرور بالمنطقة المركزية خلال شهر رمضان 2026.

وأضافت البلدية أنها تعول على تفهم المواطنين للتدابير المتخذة وعلى احترامهم لتراتيب وقوف السيارات بما فيه الصالح العام وتفادي رفع سياراتهم إلى مستودع الحجز البلدي.