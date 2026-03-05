عاجل/ رئيس هذه الدولة يأمر الجيش بشن هجمات انتقامية على ايران..

عاجل/ تقرير يكشف: حرب إيران قد تستمر الى هذه المدة..

2026/03/05

أمر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، الجيش بالتحضير لشن هجمات انتقامية ضد إيران، متهما طهران بتنفيذ “عمل إرهابي وعدواني لا مبرر له”.

وكانت وزارة خارجية أذربيجان قد اتهمت، اليوم الخميس، إيران بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على جيب ناختشيفان التابع لها.

وجاء في بيان للوزارة أن طائرة مسيرة تحطمت بالقرب من مطار في ناختشيفان وأخرى بالقرب من مدرسة.

ونفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إطلاقها أي طائرة مسيرة باتجاه أراضي أذربيجان.

كما نفت طهران بشكل متكرر استهدافها البنية التحتية النفطية وأهدافا مدنية أخرى في الحرب.

 

 

(سكاي نيوز)

