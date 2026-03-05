عاجل/ اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين بالبحرين.. وتعرض نقطة أمنية للاستهداف..

فيما أفاد تلفزيون البحرين باعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين، أُخمِد حريق اندلع جراء تعرض أحد النقاط التابعة لوزارة الداخلية البحرينية، العاملة في إحدى المنشآت النفطية المجاورة لمصفاة نفطية للاستهداف، اليوم الخميس.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان استهداف إحدى المنشآت في منطقة المعامير، ومباشرة الجهات المختصة الحادث، الذي أشار شهود عيان إلى أن أعمدة دخان تصاعدت من موقعه.

يأتي ذلك فيما قدّرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعداد الصواريخ التي تمخضت عن الاعتداءات التي وصفتها بـ”الإرهابية الآثمة”، بقرابة 75 صاروخاً، بينما بلغ عدد الطائرات المسيرة التي استهدفت أراضي مملكة البحرين حوالي 123 مسيرة.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع؛ بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أية أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

واعتبرت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.