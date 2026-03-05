وزارة التجارة تكشف عن حصيلة مراقبة الجودة للنصف الأول من رمضان 2026..#خبر_عاجل



في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المستهلك خلال ذروة الاستهلاك الرمضانية والاستعدادات لعيد الفطر، أعلنت الوزارة عن نتائج عمليات مراقبة الجودة التي شملت مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل حتى منتصف الشهر الكريم. وتركزت هذه المجهودات بشكل خاص على القطاعات التي تشهد إقبالاً متزايداً مثل الملابس الجاهزة، الأحذية، لعب الأطفال، ومواد التنظيف.

تكثيف العمل الميداني والتحاليل المخبرية

أفاد البلاغ الرسمي بأن الفرق الرقابية نفذت 248 زيارة تفقد ميدانية، شملت فحصاً دقيقاً للمنتجات المتداولة. ولضمان المطابقة الفنية، تم رفع 350 عينة من الأحذية والملابس ولعب الأطفال وماء الجفال لإخضاعها للتحاليل المخبرية. وذكرت الوزارة أن هذه الاختبارات استهدفت التثبت من المكونات الكيميائية والخصائص الفيزيائية، بالإضافة إلى مطابقة البيانات المسجلة على بطاقات التأشير للتركيبة الفعلية للمواد.

رقابة صارمة على وزن الخبز والمحجوزات

وفي سياق متصل، لم تقتصر الرقابة على السلع الصناعية، بل شملت قطاع المخابز عبر المراقبة الإحصائية للوزن؛ حيث تمت مراقبة 50 مخبزة مصنفة، أسفرت عن تحرير 43 محضراً نتيجة إخلالات في وزن الخبز.

أما على صعيد المحجوزات، فقد تمكنت الفرق من سحب كميات هامة من المنتجات الخطرة وغير القانونية من الأسواق، تضمنت:

277 مسدس لعبة تشكل خطراً حقيقياً على سلامة الأطفال.

912 زوج حذاء غير مطابق للتراتيب الجاري بها العمل.

597 لتراً من ماء الجفال و100 وحدة من منتجات النسيج المخالفة.

إجراءات ردعية وحماية للمستهلك

وتفعيلاً لآليات الردع، قامت الوزارة بإعادة تصدير وإتلاف 18,568 قطعة من لعب الأطفال التي تفتقر لمستلزمات السلامة العامة. كما سجلت الفرق 13 مخالفة اقتصادية تعلقت بعرض ومسك منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وفيما يخص التفاعل مع المواطنين، عالجت المصالح المختصة 21 عريضة تقدم بها مستهلكون، تعلقت في أغلبها بجودة المنتجات وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى إشكالات مرتبطة بعمليات الاقتناء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس يقظة متزايدة تجاه التجارة الإلكترونية غير المهيكلة.