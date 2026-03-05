عاجل/ وزير خارجية ايراني عراقجي يفجرها ويحسم..

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن إيران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار ولا إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة، وذلك في اليوم السادس من الحرب في الشرق الأوسط.

قال عراقجي في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز”: “نحن لا نطالب بوقف إطلاق النار، ولا نرى أي سبب يدعونا للتفاوض مع الولايات المتحدة.

لقد تفاوضنا معهم مرتين، وفي كل مرة هاجمونا أثناء المفاوضات. لم نتلقَّ أي طلب لوقف إطلاق النار أو طلب للتفاوض مع الولايات المتحدة، ولم نرسل لهم مثل هذه الرسائل قط”.

وأكد عراقجي أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، وهو تحقيق نصر سريع على إيران.

وأضاف “أعتقد أنه بعد ستة أيام من الحرب، بات من الواضح أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، وهو تحقيق نصر حاسم وسريع. لقد فشلوا في ذلك، والآن يحاولون تبرير هجومهم علينا”.

وكان عراقجي قبل نحو أسبوع يجري مفاوضات في جنيف بشأن اتفاق محتمل مع مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر.

لكن عراقجي قال إن الهجوم الذي وقع خلال المفاوضات قوّض موقف إيران من أية محادثات مستقبلية، مضيفاً أنه لم يجرِ أي تواصل مع ويتكوف أو كوشنر منذ الأسبوع الماضي.

ومضى قائلاً: “الحقيقة أننا لا نملك أية تجربة إيجابية في التفاوض مع الولايات المتحدة، خصوصاً مع هذه الإدارة. تفاوضنا مرتين العام الماضي وهذا العام، ثم في خضم المفاوضات هاجمونا”.

وأردف بالقول: “لذلك لا نرى سبباً يدفعنا إلى الانخراط مجدداً مع أطراف ليست صادقة في التفاوض، ولا تدخل المفاوضات بحسن نية”.

“العربية.نت “