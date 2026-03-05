من أجل شبهات تبييض وغسل الأموال: تأجيل محاكمة هذا القيادي النهضاوي وشخصين آخرين..#خبر_عاجل

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الخميس 5 مارس 2026، تأجيل محاكمة القيادي في حركة النهضة وأمين مال جمعية “نماء تونس” عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين بالجمعية محالين معه بحالة إيقاف، إلى جلسة 30 مارس الجاري استجابة لطلب الدفاع وانتظار مآل الطعن الذي تقدم به ممثل الادارة العامة للديوانة.

ويُذكر أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حقّ عبد الكريم سليمان وعضوين آخرين من جمعية “نماء تونس” وتحجير السفر على متهمين آخرين مع تجميد أملاك عبد الكريم سليمان وتجميد حساباته البنكبة، وذلك من أجل شبهات تبييض وغسل الأموال ومخالفة قوانين الصرف وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.