عاجل/ اندلاع حريق في موقع داخل حقول نفط شمالي العراق إثر هجوم بطائرات مسيرة..

2026/03/05 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

اندلع حريق في موقع داخل حقول النفط في ناحية جمانكي بمحافظة “دهوك” شمالي العراق، مساء اليوم، بعد تعرضها لهجوم بطائرتين مسيرتين.

وذكر مصدر أمني عراقي، أن إحدى الطائرتين سقطت بالقرب من مولد الكهرباء داخل الحقول النفطية، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع دون توفر معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع ضحايا، فيما تم إسقاط الطائرة الثانية قبل وصولها إلى الهدف.

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق اليوم، بتعرض منطقة سورداش في محافظة السليمانية شمالي العراق، لهجوم بطائرة مسيرة، بعد وقت قصير من هجوم صاروخي استهدف مقرا لحزب إيراني معارض في المنطقة.

وتتعرض قاعدة حرير العسكرية في أربيل ومطار المحافظة الدولي، إضافة إلى مقرات الأحزاب الكردية المعارضة لإيران في مدن إقليم كردستان العراق، منذ بدء الحرب الأمريكية – الصهيونية على إيران، لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة.

