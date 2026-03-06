أرقام مفزعة: أكثر من 9 آلاف مخالفة اقتصادية خلال النصف الأول من رمضان..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن حصيلة عمليات المراقبة الاقتصادية الميدانية المنجزة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 14 رمضان 2026. وتأتي هذه النتائج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها فرق المراقبة لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك خلال الشهر الكريم.

تكثيف العمل الميداني وارتفاع في وتيرة المخالفات

كشفت البيانات الرسمية عن تنفيذ 49,776 زيارة رقابية شملت مختلف الحلقات التجارية، حيث غطت هذه التدخلات 2,171 منطقة تدخل عبر كامل التراب الوطني. وقد أسفرت هذه المجهودات الرقابية عن رفع 9,875 مخالفة اقتصادية.

وتشير الأرقام المسجلة هذا العام إلى منحى تصاعدي في عدد التجاوزات مقارنة بالسنة الماضية؛ حيث سجلت المخالفات زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الفترة من رمضان 2025، والتي شهدت حينها تسجيل 9,357 مخالفة.