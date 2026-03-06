خطير: حجز لحوم وأسماك متعفنة بهذه الجهة..

عاجل/ اندلاع حريق في موقع داخل حقول نفط شمالي العراق إثر هجوم بطائرات مسيرة..

اكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقبلي، عماد بن صالح، أن الفرق الرقابية التابعة للهيئة، تمكنت من حجز 112 كيلوغراما من اللحوم الحمراء لعدم احترام شروط حفظ الصحة و18 كيلوغراما، من الأسماك متعفنة وتنبعث منها روائح كريهة

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لديوان اف أم بأنه تم توجيه 5 انذرات كتابية و3 محاضر حجز، وذلك على اثر 711 زيارة لفرق الهيئة خلال النصف الأول من شهر رمضان.

وبين المتحدث، بأنه سيتم انطلاقا من النصف الثاني من شهر رمضان تخصيص فرق ليلية لمراقبة محلات بيع وصنع الحلويات لا سيما في ظل ما ستشهده من اقبال الى غاية ليلة عيد الفطر.

