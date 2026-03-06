عاجل/ أمطار غزيرة بهذه المناطق آخر النهار وخلال الليل..

تشهد البلاد اليوم الجمعة، نزول كميات من الأمطار تكون مؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية، وتكون غزيرة بالشمال الشرقي ومحليا جهة الساحل ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف آخر النهار وأثناء الليل بمناطق الشمال مع أمطار متفرقة، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهب الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء السحب الرعدية.

أما البحر فسيكون شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

وتكون الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.