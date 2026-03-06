كأس فرنسا : لنس يقصي ليون بركلات الترجيح ويبلغ نصف النهائي

تأهل لنس إلى الدور نصف النهائي لكأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليون بركلات الترجيح 5-4 (2-2 في الوقت الأصلي) يوم الخميس في الدور ربع النهائي.

وتقدم لنس، وصيف البطولة الفرنسية خلف باريس سان جرمان المتصدر، في الشوط الأول بهدفين عن طريق فلوريان توفان (23) والسنغالي عبدالله سيما (45+1)، قبل أن يرد ليون في الشوط الثاني بفضل الأوكراني رومان ياريمتشوك (67) وريمي أومبير (90+4).

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها لنس 5-4.

ويجمع الدور نصف النهائي لنس بتولوز من جهة وستراسبورغ بنيس من جهة اخرى.