عاجل/ ايران تفجرها: “مستعدون لحرب طويلة الأمد”..

خطير: حجز لحوم وأسماك متعفنة بهذه الجهة..

أرقام مفزعة: أكثر من 9 آلاف مخالفة اقتصادية خلال النصف الأول من رمضان..#خبر_عاجل

التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل

كأس فرنسا : لنس يقصي ليون بركلات الترجيح ويبلغ نصف النهائي

2026/03/06 أخبار, المصدر, رياضة

تأهل لنس إلى الدور نصف النهائي لكأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليون بركلات الترجيح 5-4 (2-2 في الوقت الأصلي) يوم الخميس في الدور ربع النهائي.

وتقدم لنس، وصيف البطولة الفرنسية خلف باريس سان جرمان المتصدر، في الشوط الأول بهدفين عن طريق فلوريان توفان (23) والسنغالي عبدالله سيما (45+1)، قبل أن يرد ليون في الشوط الثاني بفضل الأوكراني رومان ياريمتشوك (67) وريمي أومبير (90+4).

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها لنس 5-4.

ويجمع الدور نصف النهائي لنس بتولوز من جهة وستراسبورغ بنيس من جهة اخرى.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn