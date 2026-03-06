جامعة تونس المنار توقع اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للصحة

أمضت، جامعة تونس المنار، ممثلة في رئيسها، معز الشفرة، اتفاقية تعاون مع، المعهد الوطني للصحة، ممثلا في مديرته، هاجر عون السخيري.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق ما ورد بصفحة الجامعة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، الى دعم مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الطلبة والباحثين بما يساهم في تطوير الكفاءات وفتح آفاق أوسع للشراكة والعمل المشترك.

وتندرج في اطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين.

كما تترجم الاتفاقية الجديدة رؤية، جامعة تونس المنار، الرامية إلى ربط الجامعة بالمؤسسات المهنية وإرساء منظومة تكاملية تجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي مما يعزز البعد الأكاديمي والتطبيقي.