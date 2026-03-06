عاجل/ الامارات تحذر..

حذر النائب العام لدولة الإمارات حمد سيف الشامسي من تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عن سقوط مقذوفات أو شظايا في بعض المناطق.

وفي بيان نشرته صفحة النيابة العامة على منصة “إكس”، الجمعة، أكد الشامسي أن “نشر مثل هذه المواد أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنها، قد يثير الذعر بين أفراد المجتمع ويعطي انطباعا غير صحيح عن حقيقة الأوضاع في الدولة”.

كما أكد أن “مؤسسات الدولة المختصة تباشر مهامها بكفاءة عالية لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده، وأن الحياة العامة تسير بصورة طبيعية مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي مستجدات”.

وأشار النائب العام إلى أن “التعامل مع هذه الحوادث يتم من قبل الجهات المعنية ضمن إجراءات أمنية ودفاعية، الأمر الذي يقتضي الامتناع عن تصوير مواقعها أو نشرها عبر المنصات الرقمية لما قد يترتب على ذلك من الإضرار بجهود الاستجابة والتصدي التي تباشرها الجهات المختصة”.

“سكاي نيوز”