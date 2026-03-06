عاجل/ قضية اغتيال سيف الاسلام القذافي..تطورات جديدة..

التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل

2026/03/06 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أفادت السلطات الليبية بأنها حدّدت هوية ثلاثة مشتبه بهم في اغتيال سيف الإسلام، نجل العقيد معمر القذافي، الذي قتل مطلع فيفري، في مدينة الزنتان غرب البلاد، من دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بهوياتهم أو جنسياتهم.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، أفضت التحقيقات التي فتحت عقب الجريمة إلى تحديد مكان اجتماع المشتبه بهم وتوقيت توجههم إلى موقع الاغتيال، إضافة إلى التعرف على ثلاثة منهم وإصدار أوامر بتوقيفهم.

وتضمن البيان عرضا لخطة التنفيذ، موضحا أن المشتبه بهم راقبوا سيف الإسلام في مكان إقامته، ثم تسللوا إلى داخل المنزل وحاصروه في الفناء قبل أن يطلقوا النار عليه مباشرة، ما أدى إلى استقرار عدة رصاصات في جسده ووفاته في المكان. وذكر محاميه الفرنسي أن عملية الاغتيال نفذتها “مجموعة من أربعة أشخاص”.

 

 

“أ ف ب”

