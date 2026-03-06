عاجل/ إسرائيل تقصف مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت..

شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت خلال الليل بعد أن أصدرت تحذيرات للسكان هناك بالمغادرة، كما أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية تحذيرات كذلك لإسرائيليين لمغادرة بلدات وقرى على خط المواجهة.
وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه شن 26 موجة من الضربات خلال الليل على الضاحية، مضيفا أن الأهداف شملت مراكز قيادة لحزب الله ومخازن أسلحة. وطلب متحدث عسكري إسرائيلي أمس الخميس من سكان الضاحية الجنوبية الانتقال إلى الشرق والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبيرة في العاصمة قال إن عليهم مغادرتها، ومنها مناطق مجاورة لمطار بيروت.
من جهته، أصدر حزب الله في رسالة نشرها بالعبرية على قناته على تيليجرام في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة تحذيرا للإسرائيليين في بلدات تقع ضمن نطاق خمسة كيلومترات من الحدود لإخلائها.