عاجل/ إسرائيل تقصف مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت..

شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت خلال الليل بعد أن أصدرت تحذيرات للسكان هناك بالمغادرة، ​كما أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية تحذيرات ‌كذلك لإسرائيليين لمغادرة بلدات وقرى على خط المواجهة.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي إنه شن 26 موجة من الضربات ​خلال الليل على الضاحية، مضيفا أن الأهداف شملت مراكز قيادة ​لحزب الله ومخازن أسلحة. وطلب متحدث عسكري إسرائيلي أمس الخميس من ⁠سكان الضاحية الجنوبية الانتقال إلى الشرق والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء ​كبيرة في العاصمة قال إن عليهم مغادرتها، ومنها مناطق مجاورة لمطار بيروت.

من جهته، أصدر ​حزب الله في رسالة نشرها بالعبرية على قناته على تيليجرام في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة تحذيرا للإسرائيليين في بلدات تقع ضمن نطاق خمسة كيلومترات من الحدود ​لإخلائها.