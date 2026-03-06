كلفة الربط الكهربائي مع إيطاليا تقدر ب582 مليون أورو للجانب التونسي

تقدر كلفة الربط الكهربائي مع إيطاليا، للجانب التونسي، بحوالي 582 مليون أورو. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بحوالي 1014 مليون أورو، منها 863 مليون أورو للمكونات المشتركة مع الجانب الإيطالي، وحوالي 110 ملايين أورو لتعزيز الشبكة التونسية، وفق ما تقدم به كاتب الدولة للانتقال الطاقي، وائل شوشان.

وأوضح شوشان خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية، مؤخرا، خصصت لمتابعة استعمالات القروض الممنوحة لمشروع الربط الكهربائي تونس/ايطاليا، أن مشروع الربط سيسمح بتبادل الطاقة الكهربائية في الاتجاهين حسب الحاجيات، عبر تصدير الطاقة المنتجة باعتماد الطاقات النظيفة، وتعزيز الشبكة الوطنية التونسية في أوقات الذروة، مما يدعم استقرار الشبكة ويدعم الأمن الطاقي.

وأفاد بأن العائدات السنوية تتراوح بين 71 و182 مليون أورو حسب السيناريوهات، مع تقاسمها بالتساوي بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الإيطالية.

وبخصوص تقدم تنفيذ المشروع، بيّن كاتب الدولة أنّه تم إطلاق طلبات العروض الدولية المتعلذقة بإنجاز محطات التحويل والكابل البحري والخطوط الهوائية، واستكمال التأهيل المسبق وفرز العروض الفنية والمالية، فضلا عن إمضاء عدد من العقود، وتعبئة التمويلات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار وKfW.

من جهة أخرى اشار الى امكانية تأخر المشروع إلى حدود 2030 أو 2031، ليس بسبب صعوبات الإنجاز بل بفعل الضغط الدولي والإقليمي الكبير على التجهيزات منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتعلق مشروع الربط بربط كهربائي مباشر بين المنظومتين التونسية والإيطالية عبر كابل بحري عالي الجهد بتقنية التيار المستمر (HVDC)، بطول يقارب 200 كيلومتر عبر مضيق صقلية، وبقدرة نقل 600 ميغاواط، وبجهد 500 كيلوفولط، وبعمق بحري يصل إلى حوالي 800 متر.

وأضاف أن المشروع يشمل إحداث محطتي تحويل الأولى بالملاعبي بجهد 500/400 كيلوفولط، والثانية ببارتانا بجزيرة صقلية بجهد 500/225 كيلوفولط، إضافة إلى الكابل البحري والربط الأرضي ونُظم المراقبة والاتصالات.

كما يتضمن تعزيز شبكة النقل التونسيّة عبر خطوط هوائية مزدوجة بجهد 400 كيلوفولط تربط بين الملاعبي وقرمبالية 2، وبين قرمبالية 2 والمرناقية، وبين قرمبالية 2 وكندار، مع إحداث محطة تحويل جديدة بقرمبالية 2 بجهد 400/225 كيلوفولط.