عاجل/ خارطة اليقظة: اسناد اللون الأصفر ل14 ولاية ودعوة للحذر..

2026/03/06

أسندت اليوم الجمعة 6 مارس 2026 مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي، اللون الأصفر لـ14 ولاية بالجمهورية في خريطة اليقظة، وهي بنزرت، باجة، تونس، بن عروس، أريانة، منوبة، نابل، زغوان، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس، مدنين وتطاوين.

ويستوجب ذلك ملازمة الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بتطور العوامل الجوية حسب المعهد متوقعا ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

ويتميز الوضع الجوي اليوم، بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية صباحا، وتكون غزيرة بالشمال الشرقي ومحليا جهة الساحل ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف آخر النهار وأثناء الليل بمناطق الشمال مع أمطار متفرقة، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

والبحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

