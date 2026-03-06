عاجل/ رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر يكشف آخر مستجدات الوضع ويدعو الى الالتزام بالتوصيات..

أكد رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر، عبد الباسط هلالي، اليوم الجمعة 06 مارس 2026، أن الوضع في دولة قطر مستقر وآمن والحياة مستمرة بشكل طبيعي.

وأوضح هلالي، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن حالات الخوف والتوتر طبيعية لكن الأمر لا يستدعي الخوف المفرط والمطالبة بالإجلاء.

وشدد هلالي على أن الوضع في دول الجوار أخطر من الوضع في قطر ودعا التونسيين إلى الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية القطرية.

وشرعت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة، أمس في تسليم جوازات السفر للتونسيين المقيمين بقطر الّذين قدموا مطالب تجديد لجوازات سفرهم إلى غاية تاريخ 22 فيفري 2026.

وكانت السفارة أعلنت تعليق نشاط إسداء الخدمات القنصلية العادية بصفة مؤقتة على غرار باقي السفارات الأجنبية المعتمدة في دولة قطر، وذلك بداية من يوم الأربعاء 4 مارس.

ودعت السفارة، في بلاغ سابق لها، وتزامنا مع الضربات الصهوينية الأمريكية ضد إيران، أفراد الجالية التونسية إلى توخي الحيطة والحذر.