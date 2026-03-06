عاجل/ رئيس ايران يكشف ويؤكد..

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إن بلاده تلقت مبادرات من عدة دول للوساطة بشأن الحرب، مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران لن تتوانى عن حماية أمنها القومي.

وأضاف بزشكيان إن طهران أبلغت الوسطاء بتمسكها بمسار التهدئة، قائلا: “ردنا عليهم واضح، وهو أننا ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة”.

وتابع الرئيس الإيراني “لكننا لا نتردد أبدا في الدفاع عن كرامة وسيادة بلدنا”.

وفي 28 من فيفري الماضي، بدأ الولايات المتحدة وإسرائيل بعملية عسكرية أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وكبار القادة العسكريين في طهران.

