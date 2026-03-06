عاجل/ بعد الفيديوات المتداولة..هذه حقيقة ما حصل في سيدي بوسعيد..

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر حدوث مناوشات كلامية صدرت عن عدد من النشطاء الذين شاركوا في أسطول الصمود، بحضور الوحدات الأمنية، في ميناء سيدي بوسعيد أول أمس، بسبب ما اعتبره النشطاء ”منع إقامة تظاهرة في الميناء رغم حصولهم على موافقة أولية” حسب ما جاء في بيان لهم.

وبهذا الخصوص أوضح مصدر أمني،في تصريح لاذاعة موزاييك أنه تم اعلام القائمين على التظاهرة بقرار السلط الجهوية رفض مطالبهم في تنظيم عديد من الأنشطة لأسباب ترتيبية وأمنية، إلا أنهم لم يمتثلوا وتعمدوا مخالفة هذا القرار”.

أما بالنسبة للوحدات الأمنية، فقد أكّد المصدر ذاته، أنّ تواجدها كان طبقا للقانون لتأمين بعض الفضاءات العامة وللحفاظ على الأمن العام ولم تسجل أي مواجهات بين الوحدات الامنية و الأشخاص المتواجدين، وقد تعاطت الوحدات الامنية بشكل منضبط ووفق ما يقتضيه القانون رغم ما وصفه بـ”الاعتداءات اللفظية والاستفزازات التي تعرضوا لها”.