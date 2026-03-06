عاجل/ في تصعيد جديد: إسرائيل تستهدف مقرا محصّنا تحت الأرض لخامنئي في طهران..

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام اليوم بتدمير مخبأ تحت الأرض يعود للمرشد الإيراني خامنئي أسفل مجمع قيادة النظام.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن 50 طائرة حربية قصفت مخبأ خامنئي تحت الأرض في طهران والذي لا يزال يستخدمه كبار المسؤولين الإيرانيين بعد مقتله.

وأوضح الجيش الإسرائيلي ان المخبأ المستهدف أسفل مجمع قيادة النظام بطهران صمم كمنشأة طوارئ.

وفي السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان منطقة صناعية في مدينة قم الإيرانية.

واستيقظت طهران الجمعة على وقع غارات جوية متواصلة، في إطار “مرحلة جديدة” من الحرب توعّدت بها إسرائيل، معلنة هذه المرة استهداف البنى التحتية للحكم في إيران.

وتدخل الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية يومها السابع، مشعلة الفتيل في أنحاء الشرق الأوسط ومثيرة مخاوف حيال الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل الغموض حيال أمد هذا النزاع.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” عبر الهاتف مساء الخميس، إن إرسال قوات برية إلى إيران سيكون “مضيعة للوقت” مضيفا أن الإيرانيين “خسروا كل شيء. خسروا أسطولهم البحري. خسروا كل ما يمكن أن يخسروه”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث للصحافيين مساء الخميس “نحن في بداية القتال فقط”، مؤكدا أن واشنطن لديها ما يكفي من الذخيرة “لتنفيذ هذه الحملة مهما يتطلب الأمر”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي شن سلسلة من الضربات “الواسعة النطاق” على العاصمة طهران الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية عدة من بينها التلفزيون الرسمي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، بوقوع سلسلة من الانفجارات في أجزاء مختلفة من العاصمة، خصوصا في شرقها وغربها.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة شن هجوم مركّب “بصواريخ ومسيّرات، بالإضافة إلى إطلاق وابل من صواريخ خيبر، مستهدفة مواقع في قلب تل أبيب”.

العربية. نت