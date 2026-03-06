عاجل/ يهم الراغبين في العودة: سفارة تونس بالدوحة تعلن..

أفادت سفارة تونس بالدوحة كافة التونسيين القادمين إلى قطر في إطار زيارات عائلية او للسياحة والراغبين في العودة إلى تونس عبر رحلات جوية من المملكة العربية السعودية، أنه يمكنهم تقديم مطالب في الغرض إلى السفارة على البريد الألكتروني تتضمن ما يلي :

– نسخة من جواز السفر.

– نسخة من تأشيرة الزيارة إلى قطر.

– ⁠نسخة من حجز الرحلة الجوية إن توفرت أو بيانات مسار الرحلة المبرمجة.

– رقم الهاتف للتواصل المباشر.

البريد الألكتروني للسفارة : at.doha@diplomatie.gov.tn

وأوضحت السفارة أنها ستعمل بالتنسيق مع سفارة تونس في الرياض على تسهيل حصول المواطنين المعنيين على تأشيرات عبور في المنفذ الحدودي البري “سلوى” للمملكة العربية السعودية حتى يتمكنوا من العودة إلى تونس. ولمزيد الاستفسار بخصوص هذا الإجراء يمكن التواصل على رقم الواتساب التالي :9743320052 +