سامسونج تقود الانتقال من عصر الهواتف الذكية إلى عصر الهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها الجديد سامسونج غالاكسي S26، في خطوة تؤكد انتقال الصناعة من عصر الهواتف الذكية التقليدية إلى عصر الهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويعتمد الجيل الجديد على منظومة Galaxy AI التي صُممت لتبسيط المهام اليومية وجعل التكنولوجيا أكثر قدرة على التفاعل مع احتياجات المستخدم.

وقد تزامن هذا الإطلاق العالمي مع فعالية نظمتها سامسونج تونس في العاصمة، حيث دعت وسائل الإعلام وشركاءها إلى لقاء ودي على مائدة إفطار، تابع خلالها الحضور البث المباشر الذي كشف عن الهاتف الجديد وابتكاراته Samsung .Galaxy Unpacked

وفي هذا السياق، أجرينا هذا الحوار مع السيد سامي بالحاج، المدير الاقليميلشركة سامسونج تونس، للحديث عن أبرز Galaxy AI الابتكارات التي تقدمها.

كيف يغيّر Galaxy AI طريقة استخدام الهاتف في الحياة اليومية؟

تم تصميم Galaxy AI لتعمل بهدوء في الخلفية وتبسيط المهام اليومية دون أن يشعر المستخدم بالتعقيد التقني. فبدلاً من الانتقال بين التطبيقات أو تنفيذ عدة خطوات لإنجاز مهمة واحدة، يستطيع الذكاء الاصطناعي فهم سياق الاستخدام وتقديم اقتراحات ذكية في الوقت المناسب، ما يجعل الهاتف أقرب إلى مساعد شخصي يرافق المستخدم طوال يومه ويساعده على التركيز على ما هو مهم.

من بين الميزات الجديدة تبرز خاصية Now Nudge، كيف تعمل على أرض الواقع؟

تعتمد خاصية Now Nudge على تحليل أنشطة المستخدم وسياق استخدام الهاتف لتقديم اقتراحات فورية ومفيدة. على سبيل المثال، إذا كنت تناقش موعدًا مع أصدقائك عبر الرسائل وكان لديك التزام آخر في نفس التوقيت، يمكن للنظام أن يقترح تعديل الموعد أو إعادة جدولة نشاطك تلقائيًا. الهدف من هذه الميزة هو تقليل الخطوات وتسهيل اتخاذ القرارات اليومية بسرعة وسلاسة.

الخصوصية أصبحت من أهم التحديات الرقمية. ما الذي تقدمه سامسونج في هذا المجال؟

قدمت سامسونج تقنية Privacy Display التي تمثل خطوة متقدمة في حماية خصوصية المستخدم. هذه الشاشة قادرة على التحكم في مستوى الرؤية على مستوى البكسل، مما يسمح بإخفاء أجزاء معينة من الشاشة أو تطبيقات محددة عن أعين المتطفلين. وبذلك يمكن للمستخدم استعمال هاتفه في الأماكن العامة بثقة أكبر، مع الحفاظ على التحكم الكامل في المعلومات التي يريد مشاركتها أو حمايتها.

التصوير وتحرير الصور أصبحا عنصرين أساسيين في تجربة الهاتف. كيف تسهم Galaxy AI في تطوير هذه التجربة؟

توفر Galaxy AI أدوات متقدمة لتحرير الصور تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يسمح بتحسين الصور وتعديلها بسهولة كبيرة. يستطيع المستخدم إزالة عناصر غير مرغوب فيها، تحسين الإضاءة، أو إعادة ضبط تفاصيل الصورة بطريقة ذكية دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية. الهدف هو تمكين الجميع من الحصول على صور احترافية بسرعة وبأقل مجهود ممكن.

الأداء القوي يتطلب إدارة فعالة للحرارة. ماذا عن تقنية Vapor Chamber في الأجهزة الجديدة؟

تمت إعادة تصميم نظام Vapor Chamber لتبديد الحرارة بكفاءة أكبر، ما يسمح للجهاز بالحفاظ على أدائه المستقر حتى أثناء الاستخدام المكثف مثل الألعاب أو تسجيل الفيديو أو تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي. هذا النظام يضمن بقاء الجهاز بارداً نسبياً ويمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة وموثوقية طوال اليوم.

هل يمكن القول إننا نعيش بداية عصر جديد للهواتف الذكية؟

بالتأكيد. نحن نشهد انتقالاً واضحاً من مفهوم الهاتف الذكي التقليدي إلى مفهوم الهاتف المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومع Galaxy AI أصبح الهاتف أكثر قدرة على الفهم والتوقع والمساعدة. هذا التحول لا يتعلق فقط بإضافة ميزات جديدة، بل بتغيير طريقة تفاعل المستخدم مع التكنولوجيا في حياته اليومية. ومع إطلاق سلسلة Galaxy S26، ندعو المستخدمين لاكتشاف هذه التجربة الجديدة من خلال الاستفادة من فترة الطلب المسبق (Pre-order) التي تمتد من 26 فيفري إلى 13 مارس، وهي فرصة مثالية ليكونوا من بين الأوائل الذين يختبرون قدرات Galaxy AI والتصميم المتوازن والابتكارات الجديدة التي تقدمها السلسلة.