عاجل/ أنباء عن اغتيال هذا المسؤول الايراني..

نقل موقع “سكاي نيوز” عن وسائل إعلام عبريّة أن جيش الإحتلال قام اليوم الجمعة 6 مارس 2026 باغتيال علي أصغر مير حجازي، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي اغتيل في 28 فيفري في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وقال بيان لجيش اللكيان الصهيوني: “الجيش هاجم قائدا بارزا في النظام الإيراني في طهران”.

ويعدّ مير حجازي أحد أكثر الشخصيات نفوذا وظلا في الهيكل القيادي الإيراني، حيث يتولى الإشراف على الملفات الأمنية والسياسية الحساسة داخل مكتب المرشد.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الإحتلال أنه قصف خلال غارة نفذتها نحو 50 طائرة مقاتلة، الملجأ المحصن الذي كان مخصّصا للمرشد الإيراني.

وقال الجيش في بيان إن “الملجأ العسكري المحصن تحت الأرض، والواقع تحت المجمع الذي يضم قيادة النظام في وسط طهران، كان مخصصا لاستخدامه من قبل المرشد كمركز قيادة طارئ محصن”.

وأوضح أن الملجأ يمتد تحت “العديد من الشوارع في قلب طهران، ويضم مداخل عدة وقاعات اجتماعات لكبار مسؤولي النظام الإيراني”.