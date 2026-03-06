عاجل/ ترامب يفجرها: “لا اتفاق مع إيران إلا”..

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه لن يتم إبرام أي اتفاق مع إيران إلا بـ “الاستسلام غير المشروط”، وذلك بعد أسبوع من شن حرب مع إسرائيل ضد طهران.

وتابع ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “بعد ذلك، واختيار قائد (قادة) عظيم ومقبول، سنعمل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان للغاية بلا كلل لإعادة إيران من حافة الدمار”، مضيفاً أنهم سيعملون على تعزيز الاقتصاد الإيراني.

والخميس، شدد ترامب على ضرورة أن يشارك بشكل شخصي في عملية اختيار الزعيم الإيراني القادم.

وفي مقابلة مع موقع “أكسيوس”، قارن ترامب بين الوضع في إيران وتدخل واشنطن السابق في فنزويلا، مؤكدا حاجة الإدارة الأميركية للمشاركة الشخصية في تقرير مستقبل القيادة في طهران.