عاجل/ أنباء عن اغتيال هذا المسؤول الايراني..

عاجل/ مباشرة بحث عدلي حول تدفقات مالية مشبوهة ضد أسطول الصمود بتونس..

عاجل/ بشرى سارة لأحباء الترجي..

8 سنوات سجنا ضدّ الخطيب الادريسي..#خبر_عاجل

عاجل/ ترامب يفجرها: “لا اتفاق مع إيران إلا”..

2026/03/06 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه لن يتم إبرام أي اتفاق مع إيران إلا بـ “الاستسلام غير المشروط”، وذلك بعد أسبوع من شن حرب مع إسرائيل ضد طهران.

وتابع ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “بعد ذلك، واختيار قائد (قادة) عظيم ومقبول، سنعمل نحن والعديد من حلفائنا وشركائنا الرائعين والشجعان للغاية بلا كلل لإعادة إيران من حافة الدمار”، مضيفاً أنهم سيعملون على تعزيز الاقتصاد الإيراني.

والخميس، شدد ترامب على ضرورة أن يشارك بشكل شخصي في عملية اختيار الزعيم الإيراني القادم.

وفي مقابلة مع موقع “أكسيوس”، قارن ترامب بين الوضع في إيران وتدخل واشنطن السابق في فنزويلا، مؤكدا حاجة الإدارة الأميركية للمشاركة الشخصية في تقرير مستقبل القيادة في طهران.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn