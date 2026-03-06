عاجل/ أسطول الصمود يكشف: عدد الموقوفين يصل إلى 6..وهذه التفاصيل..

أصدرت هيئة أسطول الصمود التونسية بيانًا ، أدانت فيه ”إيقاف مجموعة من الناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية في تونس، بينهم سناء مساهلي، نبيل الشنوفي، وائل نوار، جواهر شنة ومحمد أمين بالنور، مع انقطاع الاتصال بوفاء كشيدة. وأوضحت الهيئة أن جميعهم تم اقتيادهم إلى مركز الحرس بالعوينة، مشيرة إلى اقتحام منازل بعضهم وترويع الأطفال وتخريب الممتلكات”.

وأكدت الهيئة أن ”هذه الإيقافات تأتي في سياق سلسلة من التضييقات التي شملت منعها من استغلال ميناء سيدي بوسعيد لانطلاق أسطول الصمود 2، ومنع مناضلين ونشطاء دوليين من حضور أنشطة تكريم عمال الميناء، إضافة إلى منع تنظيم تظاهرة ثقافية ونقطة إعلامية في قاعة الريو”.

وشدّدت الهيئة على أن ”هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لحق الشعب التونسي في التضامن مع الشعب الفلسطيني، واصفةً ما يحدث بأنه تحول خطير قد يؤثر على جميع الأنشطة المناصرة لفلسطين في تونس، كما ربطت البيان بالتحولات السياسية الأخيرة لموقف تونس تجاه العدوان الصهيوني والأمريكي على إيران”.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها على ”استمرارها في دعم فلسطين، مشيرة إلى أن حملات القمع والإيقافات لن تثني مناضليها عن العمل المناصر للقضية الفلسطينية مهما كانت التحديات”.