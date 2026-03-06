عاجل/ إيران تطلق رشقة جديدة من المسيّرات والصواريخ على إسرائيل..

أعلنت إيران، مساء الجمعة، إطلاق رشقة جديدة من المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، وذلك في اليوم السابع من ردّها على الهجوم الإسرائيلي-الأميركي ضدها والذي اغتيل في يومه الأول المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وقالت مذيعة في التلفزيون الرسمي الإيراني على وقع نشيد عسكري، إن الحرس الثوري أطلق مسيّرات وصواريخ “على أهداف في الأراضي المحتلة (إسرائيل) وقواعد أميركية في المنطقة”.

وفي وقت سابق، أكد المقر المركزي للقوات المسلحة الإيرانية، الجمعة، أن الهجمات الإيرانية على مقر انتشار الجنود الأميركيين في البحرين أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وأشار البيان، الذي نقله التلفزيون الرسمي، إلى أن تفاصيل هذه العملية ستُنشر لاحقا، نقلا عن وكالة “تاس” الروسية.

وفي وقت لاحق، الجمعة، أكدت القيادة المركزية الأميركية أن قوات إيرانية أطلقت، الخميس، 7 طائرات مسيرة هجومية على أحياء سكنية في البحرين.

وإلى ذلك، سُمع، عصر الجمعة، دوي انفجارين قويين جديدين في طهران بينما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى ضربات أميركية وإسرائيلية على العاصمة الإيرانية. وشوهدت سحابة هائلة من الدخان الأسود ترتفع في أجواء شرق المدينة فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طائرات حربية حلقت فوق المنطقة.

يأتي هذا بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام اليوم بتدمير مخبأ تحت الأرض يعود للمرشد الإيراني خامنئي أسفل مجمع قيادة النظام.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن 50 طائرة حربية قصفت مخبأ خامنئي تحت الأرض في طهران والذي لا يزال يستخدمه كبار المسؤولين الإيرانيين بعد مقتله.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المخبأ المستهدف أسفل مجمع قيادة النظام بطهران صمم كمنشأة طوارئ.