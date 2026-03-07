عاجل/ ايران تستهدف مواقع في كردستان العراق..

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت 7 مارس 2026 أنه استهدف “جماعات انفصالية” في كردستان العراق، مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع طهران أسبوعها الثاني.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة تسنيم “تم ضرب ثلاثة مواقع لجماعات انفصالية في منطقة (كردستان) العراقية … هذا الصباح” متوعدا بأنه “إذا قامت جماعات انفصالية في المنطقة بأي تحرك ضد وحدة أراضي إيران، فسوف نسحقها”.

وأعلنت قوات الأمن الكردية أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق اعترض أمس الجمعة مسيّرات محملة بمتفجرات فوق مدينة إربيل حيث سقط حطام قرب فندق.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان “تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي من التصدي لأربع طائرات مسيرة مفخخة في أجواء مدينة أربيل وتدميرها بالكامل قبل الوصول إلى أهدافها”. وأضاف إن “حطام إحدى الطائرات المسيرة” سقط قرب فندق ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.