عاجل/ فتح أبحاث في قطاع الدواجن بعد زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار..

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مختلف المتدخلين في قطاع تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها إلى الإدلاء لمصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بفواتير الشراء وكل المعطيات والمعلومات التي بحوزتهم حول الأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل منتجي وموزعي الدواجن والتي تفيد بتطبيق هذه الحلقات لأسعار مشطة أو أي ممارسة احتكارية عند البيع.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الأبحاث الجارية حول عمليات المضاربة غير المشروعة في قطاع الدواجن خاصة ما تعلق بالترفيع المشط وغير المبرر في أسعار الدجاج الحي.

وأفادت أنه تم رصد تعمد بعض المنتجين والموزعين للدجاج الحي ولحوم الدواجن تطبيق زيادات مشطة ومتواترة في الأسعار بما ساهم في إرباك مسالك التوزيع وإعاقة مجهودات الوزارة في ضمان أسعار عادلة لمادة حساسة في القفة اليومية للمواطن بالتزامن مع شهر رمضان المعظم لسنة2026 وذلك بالرغم من تحسيسهم بضرورة ترشيد الأسعار.

وشددت على أنه سيتم تفعيل أقصى العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت انخراطه في ممارسات تندرج ضمن أعمال المضاربة غير المشروعة.

وأعلمت الوزارة العموم أنه تم تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن بـ 5300 مليم الكلغ عند البيع للمذابح و7500 مليم الكلغ عند البيع من المذابح.