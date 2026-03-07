عاجل/ الخارجية القطرية تفتح النار على ايران..

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي القطرية “لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة”.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المسؤول القطري، السبت، من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وتناول الاتصال تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى بحث سبل معالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، كما سعت إلى تسهيل الحوار بين إيران والمجتمع الدولي.

وشدد المسؤول القطري على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة من أجل احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري إلى خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل، والعودة إلى المفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنب مزيد من التوتر والفوضى في المنطقة.