عاجل/ المطار الأكثر ازدحاما في العالم يعلق جميع عملياته بعد تعرضه لهجوم..

2026/03/07 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن مطار دبي، الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة الطيران الدولي، السبت تعليق جميع عملياته بصورة مؤقتة بعد عملية اعتراض في الأجواء فوقه، في وقت قالت الإمارات إنها تتعرض لهجوم من إيران.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر إكس أنه “من أجل سلامة المسافرين والعاملين وأطقم شركات الطيران، تم تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي”.

وكانت حكومة دبيقد أفادت في وقت سابق على إكس “تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادثٍ محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات” مؤكدة أن “لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حالياً بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث”.

