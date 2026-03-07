عاجل/ انفجارات قوية تهز طهران..

عاجل/ ايران تستهدف مواقع في كردستان العراق..

أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد في ذمة الله..#خبر_عاجل

عاجل/ السعودية تعلن اعتراض مسيرتين داخل المملكة..

عاجل/ الحرس الكويتي يعلن إسقاط طائرة مسيرة..

2026/03/07 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أسقط الحرس الوطني الكويتي، السبت، طائرة مسيّرة في أحد مواقع المسؤولية التي يقدم فيها الإسناد إلى وزارة الدفاع الكويتية.

وأوضح الحرس الوطني الكويتي، في بيان صحفي، السبت، أن العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

ودعا الحرس الوطني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدا أن قواته، بالتعاون مع الجيش الكويتي ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي تهديدات.

وشدد البيان على أن الجهات الأمنية ستتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn