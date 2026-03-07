عاجل/ الحرس الكويتي يعلن إسقاط طائرة مسيرة..

أسقط الحرس الوطني الكويتي، السبت، طائرة مسيّرة في أحد مواقع المسؤولية التي يقدم فيها الإسناد إلى وزارة الدفاع الكويتية.

وأوضح الحرس الوطني الكويتي، في بيان صحفي، السبت، أن العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

ودعا الحرس الوطني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدا أن قواته، بالتعاون مع الجيش الكويتي ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي تهديدات.

وشدد البيان على أن الجهات الأمنية ستتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.