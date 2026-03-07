عاجل/ احتجاز سفينة في هذا البحر..

قالت الشرطة ​السويدية اليوم السبت، إن ​سفينة احتجزتها السويد في ‌مياه ‌بحر البلطيق ‌كانت تبحر وهي ترفع علما مزيفا ويشتبه في انتهاكها ⁠لقانون الملاحة البحرية وقواعد السلامة البحرية المحلية بسبب عدم ​صلاحيتها للإبحار.

وقال يوهان أندرشون، نائب رئيس قسم ⁠العمليات الوطنية بالشرطة، في مؤتمر صحفي إن أحد أفراد ⁠الطاقم أُخطر بالاشتباه في انتهاكه للقوانين الوطنية والدولية.

واحتجزت الشرطة وخفر السواحل أمس الجمعة السفينة (كافا) التي ترفع علم غينيا قبالة جنوب السويد، قائلة ​إن وضع علمها غير واضح وبالتالي يشتبه في أنها عديمة ‌الجنسية، وإنها بدأت تحقيقا في الاشتباه في انتهاكها القانون البحري.

وقال ⁠أندرشون اليوم السبت “تعزز تحقيقاتنا ‌حتى الآن شكوكنا ورأينا أن هذه السفينة تعاني من أوجه قصور كبيرة في مجال السلامة البحرية”.

وأضاف “لدينا أيضا معلومات تفيد بأن السفينة مدرجة على ‌قائمة العقوبات المرتبطة بأوكرانيا”.

وقال ⁠أندرشون إن معظم أفراد طاقم السفينة كافا، وعددهم 11، ‌من روسيا. وتشير بيانات خدمة مارين ترافيك لتتبع السفن إلى أن كافا سفينة ‌شحن ⁠عامة طولها 96 مترا.