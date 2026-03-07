عاجل/ إخلاء مبانٍ في دبي بعد سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي ناجح..

أُخليت مبانٍ حول منطقة دبي مارينا، السبت، بعد أن ألحقت شظايا عمليات اعتراض مقذوفات أضرارًا بواجهة مبنى شاهق في المدينة. وكان من بين الذين تم إجلاؤهم موظفون من شبكة CNN.

وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بعدم وقوع إصابات في الحادث.

وقال البيان: “تعاملت الجهات المختصة في دبي مع حادث نجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد الأبراج بمنطقة دبي مارينا، نتيجة اعتراض جوي ناجح، ولم ينجم عن الحادث إصابات”.

تقع منطقة دبي مارينا بالقرب من العديد من المعالم السياحية والمؤسسات الهامة في المدينة، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في دبي ودبي مارينا مول.

ومع دوي أصوات اعتراض المقذوفات في أرجاء المدينة وبدء عمليات الإخلاء، تلقى سكان دبي وأبوظبي تحذيرات عبر هواتفهم المحمولة من صواريخ قادمة.

وجاءت هذه الضربات بعد وقت قصير من تصريحات نادرة أدلى بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، وصف فيها إيران بأنها “العدو”.

وقال الشيخ محمد بن زايد: “الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة، وما ننأكل (لا نُؤكل) وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا والمقيمين، الله يحفظ الإمارات وأهلها واللي فيها بالعز والأمان”.

“سي ان ان “