عاجل/ مجلس الخبراء ينعقد خلال 24 ساعة لاختيار مرشد جديد لايران..

قال أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة الإيراني السبت إن المجلس سيجتمع في غضون يوم لاختيار مرشد أعلى جديد، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن حسين مظفري، أحد أعضاء المجلس البالغ عددهم 88 عضواً، قوله: “بعون الله، ستعقد هذه الجلسة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة”.

وجاء التصريح بعد أسبوع من اغتيال المرشد علي خامنئي في هجوم أميركي إسرائيلي.

وحضّ مظفري الإيرانيين على “الامتناع عن أي تكهنات ونشر الشائعات بشأن هذه المسألة” كون المجلس لم يلتئم بعد.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن اثنين من رجال الدين الإيرانيين البارزين دعوا إلى الإسراع في اختيار زعيم أعلى جديد لقيادة البلاد في ظل موجة جديدة من الضربات الأميركية والإسرائيلية.

وتشير هذه الدعوات إلى أن البعض على الأقل في المؤسسة الدينية غير مرتاحين لتولي مجلس من ثلاثة أعضاء السلطة، ولو مؤقتاً وفقاً للقواعد الدستورية، بعد مقتل خامنئي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ناصر مكارم الشيرازي، وهو مرجع ديني كبير، قال إنه من الضروري تعيين زعيم أعلى جديد سريعاً “للمساعدة في تنظيم شؤون البلاد على نحو أفضل”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المرجع الديني الكبير حسين نوري الهمداني حث أعضاء مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية مكلفة باختيار الزعيم الأعلى الجديد، على تسريع عملية اختيار خليفة خامنئي.

ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في الدستور الإيراني، تولى مجلس ثلاثي، يضم الرئيس ورجل دين كبير ورئيس السلطة القضائية، مهام الزعيم الأعلى إلى حين صدور قرار مجلس الخبراء.

وينص الدستور على اختيار الزعيم الأعلى في غضون ثلاثة أشهر، لكن في ظل استمرار الحرب، ليس من الواضح متى سيتمكن مجلس الخبراء المؤلف من 88 عضواً من الانعقاد.

وأفادت مصادر بأن بعض رجال الدين أجروا مشاورات عبر الإنترنت.