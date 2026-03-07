عاجل/ الحرس الثوري يستهدف قاعدة أمريكية في البحرين..

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أنّه ضرب قاعدة الجفير الأمريكية في البحرين، مضيفا أنّها استخدمت في وقت سابق من اليوم نفسه لقصف محطة إيرانية لتحلية المياه.

وقال الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني “ردا على عدوان الإرهابيين الأمريكيين من قاعدة الجفير ضد محطة تحلية المياه في قشم، تم ضرب هذه القاعدة الأمريكية على الفور بصواريخ موجهة بدقة تعمل بالوقود الصلب والسائل تابعة للحرس الثوري الإيراني”.

​وصرّح رئيس ‌البرلمان الإيراني بأنّ ⁠الهجوم على ​محطّة تحلية ⁠المياه العذبة ⁠في جزيرة قشم تمّ تنفيذه بدعم من ​إحدى القواعد ‌الجوية في دولة ⁠مجاورة جنوبية.

ولم ‌يذكر اسم البلد. وقال “ستلقى هذه الجريمة ‌ردّا متناسبا”.