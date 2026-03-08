عاجل/ إسرائيل تتوعد خلفاء خامنئي..

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل

2026/03/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أنذر الجيش الإسرائيلي، الأحد، ⁠بأنه سيواصل ملاحقة كل من سيتولى منصب المرشد الإيراني خلفا لعلي خامنئي.

وفي ‌منشور ‌على منصة إكس باللغة الفارسية، حذر ‌الجيش ‌الإسرائيلي أيضا ⁠من أنه سيلاحق كل من ⁠يسعى ‌لتعيين خليفة ⁠لخامنئي، في إشارة إلى الهيئة ⁠الدينية المسؤولة عن ⁠اختيار المرشد الأعلى لإيران.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن محمد مهدي ميرباقري عضو مجلس خبراء إيران أعلن، الأحد، عن التوصل ‌إلى توافق بين الأغلبية بشأن اختيار ‌خليفة لخامنئي.

وأضاف، وفقا للتقرير، أن ‌هناك “بعض العقبات” ‌التي ⁠لا تزال قائمة في هذه العملية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية ⁠إن ‌الهيئة المكلفة بتعيين ⁠الزعيم الأعلى لإيران كان لديها ⁠خلاف بسيط حول ما إذا ⁠كان يجب أن يأتي قرارها النهائي بعد اجتماع بالحضور الشخصي أم أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.

 

 

“سكاي نيوز”

