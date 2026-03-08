عاجل/ إصابة 3 أشخاص وأضرار في جامعة ومحطة مياه بالبحرين..

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، إصابة 3 أشخاص وتضرر مبنى جامعي في منطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ، في أحدث تداعيات الهجمات الإيرانية التي تستهدف المملكة.

وذكرت الوزارة في بيان أن “العدوان الإيراني أدى إلى إصابة 3 أشخاص وأضرار مادية في مبنى إحدى الجامعات بالمحرق نتيجة سقوط شظايا صاروخ”.

وأضافت أن الهجمات استهدفت أهدافاً مدنية بشكل عشوائي، مشيرة إلى تعرض محطة لتحلية المياه لأضرار مادية بعد استهدافها بطائرة مسيّرة.

وكانت القيادة العامة لـقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق اعتراض وتدمير 243 تهديداً جوياً منذ بدء الهجمات الإيرانية، شملت 92 صاروخاً و151 طائرة مسيّرة استهدفت أراضي المملكة.

وأكدت أن منظومات الدفاع الجوي البحرينية لا تزال تتعامل مع موجات متتابعة من الهجمات، معتبرة أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن عند سماع صفارات الإنذار، ومتابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

كما حثت السكان على عدم الاقتراب من مواقع سقوط الحطام أو الأجسام المشبوهة.