عاجل/ إنتخاب مرشد جديد لايران..

2026/03/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد علم الهدى، اليوم الأحد ، إن مجلس الخبراء إتخذ قراره وإنتخب مرشدا للثورة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستعلن رسميا عن اسم المرشد الجديد.

وأوضح علم الهدى، أنه لا يحق لأي من أعضاء المجلس تغيير رأيه بناء على ما ينص عليه الدستور.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت أحدث التقارير الواردة من طهران بأن مجلس خبراء القيادة، الهيئة الدستورية المعنية باختيار المرشد الإيراني، قد حسم خياراته بالفعل بشأن الشخصية “الأصلح” لتولي هذا المنصب.

وقال عضو المجلس آية الله محمد مهدي ميرباقري، إن أغلبية أعضاء المجلس توصلوا إلى توافق بشأن خليفة المرشد الراحل.

وكشفت وكالة فارس عن أن عملية الانتخاب الداخلي قد تمت بالفعل، وأن إعلان الاسم أصبح مسألة وقت لا أكثر، في ظل توافق الأغلبية على هوية القيادة الجديدة.

